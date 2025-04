Choques Elétricos no Brasil: veja como prevenir acidentes que levaram a mais de 750 mortes em um ano

O pintor Laércio levou um choque ao pintar uma parede com um objeto metálico próximo à fiação. A descarga atingiu cerca de 13 mil volts. Em outro caso, uma menina levou um choque ao brincar com uma varinha perto de fios elétricos. Em janeiro, ocorreram 101 acidentes elétricos no Brasil. Em 2024, foram 1.077 casos, com 759 mortes. Especialistas alertam: sempre desligue o quadro geral antes de trabalhar com eletricidade e evite contato direto com vítimas de choques para não transferir a corrente.



