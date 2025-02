Amigos e parentes de Vitor Medrado, um ciclista assassinado durante assalto em frente ao Parque do Povo, em São Paulo, fizeram uma manifestação por mais segurança na cidade. Um colega de Vitor depositou flores no local onde o crime aconteceu, na quinta-feira (13).



