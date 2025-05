Cobra de duas cabeças chama a atenção em pet shop nos EUA

Uma cobra de duas cabeças está atraindo a atenção na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa serpente é considerada rara, com uma ocorrência a cada 100 mil. A cobra tem sete meses e suas cabeças se chamam Zeke e Angel.



Funcionários do pet shop informam que ambas as cabeças controlam o corpo da cobra, mas frequentemente disputam qual direção seguir. Quando isso ocorre, Angel geralmente prevalece nas decisões. Animais com essa anomalia não costumam viver muito.



