Colapso de passarela na Índia deixa 4 mortos e 18 feridos

Quatro pessoas morreram e 18 ficaram feridas no colapso de uma passarela na Índia. Turistas atravessavam a estrutura de ferro sobre um rio quando ela desabou. Uma operação de buscas está em andamento no local, pois muitas vítimas foram levadas pela correnteza. As causas do colapso estão sendo investigadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!