Com demência avançada, Bruce Willis não consegue mais andar, falar ou ler

Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal em 2022, teve uma piora no estado de saúde. O ator de 70 anos já não consegue falar, ler ou andar. Amigos próximos relatam um agravamento nos últimos meses. A esposa Emma Heming e a ex-mulher Demi Moore compartilham informações sobre seu quadro nas redes sociais. Ele recebeu dois Emmys e um Globo de Ouro ao longo de sua carreira.



