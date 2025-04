Comandante de PM é flagrado empurrando mulher no interior do Amazonas

Um vídeo capturado por testemunhas mostra um policial militar empurrando uma mulher, que cai perto da sarjeta, em uma cidade do interior do Amazonas. Isso gerou um tumulto, com pessoas cercando o oficial. O tenente Deivison de Oliveira então saca uma arma e dispara para o alto. A Polícia Militar do Amazonas recolheu a arma do tenente e anunciou a abertura de um procedimento interno para apurar o caso.



