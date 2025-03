Confira a previsão do tempo para este fim de semana

Em Salvador (BA), não há previsão de chuva para este sábado (15) e as temperaturas podem chegar a 35ºC. Já em Florianópolis (SC), o dia começou nublado, com muitas nuvens no céu. A máxima deve chegar a 25ºC. Em São Luís (MA), o fim de semana deve ser de muita chuva. Nos próximos três meses, a cidade deve ser a capital mais chuvosa do Nordeste.



