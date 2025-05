Confira como novos investimentos em programas estão tornando a educação brasileira mais acessível

Ana Lúcia, doutoranda de 27 anos, cresceu no ABC Paulista e conquistou três bolsas do governo, incluindo do Prouni, para sua formação acadêmica. Cauã, de 16 anos, estuda o ensino médio em São Paulo e recebe R$ 200 mensais do programa Pé-de-Meia, que o ajudando a permanecer na escola. Recentemente, um milhão de novos alunos foram incorporados a escolas em tempo integral, e melhorias significativas foram feitas na alimentação escolar e conexão digital em 70 mil instituições. O governo também reajustou bolsas de estudo após uma década e investiu em campi universitários e institutos federais, ampliando o acesso à educação superior e melhorando a infraestrutura acadêmica. Essas iniciativas abrem caminhos para que mais jovens busquem oportunidades educacionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!