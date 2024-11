O candidato Fuad Noman do PSD foi reeleito prefeito de Belo Horizonte com 53,73% dos votos. Em Curitiba, Eduardo Pimentel do PSD venceu Cristina Graeml do PMB com 57,64% dos votos válidos. Sebastião Melo do MDB foi reeleito em Porto Alegre com 61,53% dos votos contra Maria do Rosário.