Confronto com policiais em Guarulhos termina com suspeitos baleados

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, policiais e dois homens se enfrentaram em uma troca de tiros. O carro dos suspeitos, com queixa de roubo, ficou marcado pelos disparos. Durante a abordagem, os homens tentaram fugir e deixaram uma peça de roupa no veículo. A polícia suspeita que eles estavam prestes a realizar um assalto. Nenhum policial ficou ferido na ação.



