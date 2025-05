Confronto marca reintegração de posse na favela do Moinho, região central de São Paulo

A favela do Moinho, localizada na região central de São Paulo , enfrenta uma reintegração de posse que tem gerado conflitos. A Polícia Militar está presente para garantir a desocupação da área, em resposta à resistência dos moradores que se recusam a deixar suas casas. Nos últimos dias, manifestantes obstruíram a linha férrea próxima, provocando intervenção da polícia com bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha. Dois policiais ficaram feridos, e dois homens foram presos por agredir agentes. A situação permanece tensa, com potencial para novos confrontos.



