Confusão em Piracicaba termina com morte de jovem

Em Piracicaba (SP), um jovem de 21 anos morreu após ser baleado por um vizinho dos sogros. O incidente ocorreu durante uma briga do jovem com sua companheira. Ao chegarem à casa dos pais da adolescente, onde foram buscar os filhos, Gabriel Fernando Toledo Correia jogou objetos contra o local, após uma discussão.

O vizinho, que possui porte de arma, perseguiu Gabriel, alegando legítima defesa. Ele afirmou ter confundido Gabriel com um assaltante tentando invadir sua propriedade.