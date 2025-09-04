Confusão em Piracicaba termina com morte de jovem
Empresário alega legítima defesa após atirar em homem em meio a tumulto familiar
Em Piracicaba (SP), um jovem de 21 anos morreu após ser baleado por um vizinho dos sogros. O incidente ocorreu durante uma briga do jovem com sua companheira. Ao chegarem à casa dos pais da adolescente, onde foram buscar os filhos, Gabriel Fernando Toledo Correia jogou objetos contra o local, após uma discussão.
O vizinho, que possui porte de arma, perseguiu Gabriel, alegando legítima defesa. Ele afirmou ter confundido Gabriel com um assaltante tentando invadir sua propriedade.
A polícia registrou o caso como legítima defesa e o vizinho foi liberado. Contudo, a família de Gabriel contesta essa versão. A família pede uma investigação minuciosa sobre as reais intenções do empresário no momento do disparo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas