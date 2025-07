Conheça a metrópole chinesa que desafiou a geografia para crescer

No sudoeste da China, Chongqing se ergue entre rios e montanhas, com 32 milhões de habitantes em um território de 80 mil km². Conhecida como a cidade das montanhas, Chongqing se destaca por sua arquitetura ousada, como trens que passam por prédios residenciais. A cidade é um polo de inovação, abrigando centros de pesquisa em veículos elétricos e tratamentos médicos avançados, como ultrassom focalizado para combate ao câncer. A culinária local convida a explorar o famoso hot pot, um prato compartilhado com ingredientes variados, refletindo a rica tradição cultural da região.



