Conheça os programas do governo que incentivam empreendedorismo e acesso a crédito

As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 70% dos empregos no Brasil. O governo apoia o setor com programas como o "Acredita" e "ProCred360", oferecendo crédito com juros menores. Pamela, por exemplo, abriu um negócio de brigadeiros gourmet. Ela produz até dois mil brigadeiros por semana e planeja abrir uma loja. As iniciativas do governo são fundamentais na geração de emprego e crescimento econômico. Confira na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!