Conservadores vencem eleições na Alemanha e Friedrich Merz deve assumir governo

Os conservadores venceram as eleições na Alemanha. O empresário Friedrich Merz da União Democrata Cristã deve ser o novo governante do país, mas ainda precisa formar um governo de maioria no parlamento. O Partido de Direita Nacionalista, Alternativa para a Alemanha (AFD), é a segunda força parlamentar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!