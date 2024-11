A onda de calor no Brasil fez dispararem as vendas e instalações de ar condicionado. É claro que o aparelho traz um refresco para as noites de calor e os dias em que as temperaturas sobem muito. Mas junto com o alívio no corpo vem a pressão no bolso. O consumo de energia elétrica aumenta e as contas vão lá para cima. Acompanhe a reportagem!