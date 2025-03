Contrabando de ovos supera o de drogas na fronteira entre o México e Estados Unidos

O contrabando de ovos entre o México e os Estados Unidos superou o de drogas. O preço elevado e a escassez de ovos nos EUA contribuíram para esse aumento. Na fronteira entre Tijuana e San Diego, as apreensões de ovos já ultrapassaram as de substâncias como fentanil. Autoridades alertam sobre multas que podem chegar a R$ 60 mil por trazer ovos ilegalmente. Essa crise dos ovos tem feito os americanos procurarem alternativos. John Johnson, morador da Flórida, utiliza ovos de iguana em suas receitas. "Descobri que os ovos de iguana podem ser uma excelente alternativa e, sinceramente, o sabor é incrível", afirmou John. Ele também gerencia uma empresa especializada na captura e remoção de iguanas de empresas e residências.



