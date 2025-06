Corpo de adolescente desaparecido é encontrado em Pontal (SP)

O corpo de Alex Gabriel Santos, de 16 anos, foi descoberto em uma área de mata em Pontal, interior de São Paulo , com sinais de tortura. Ele desapareceu após ser acusado de furtar um celular. Os suspeitos, incluindo João Guilherme Moreira, proprietário do celular, e Alex Sander Ferreira, foram presos. A polícia acredita que Alex Gabriel não cometeu o furto. Os quatro suspeitos detidos enfrentarão acusações de homicídio qualificado.



