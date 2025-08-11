Corpo de Arlindo Cruz é enterrado no Rio de Janeiro

O corpo do sambista Arlindo Cruz foi enterrado no Rio de Janeiro neste domingo (10). O velório aconteceu na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, zona norte da cidade. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens a um dos maiores artistas do samba com muita música. Após o velório, o corpo foi levado em cortejo pelo Corpo de Bombeiros até o cemitério. Arlindo estava afastado dos palcos desde 2017, quando sofreu um AVC que deixou inúmeras sequelas, como a perda de mobilidade. Ele estava internado desde abril e morreu na última sexta-feira (8), aos 66 anos, por falência múltipla de órgãos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!