Corpo de trabalhador é resgatado após deslizamento de terra em Florianópolis (SC)

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta sexta (4), o corpo de um trabalhador que morreu em um deslizamento de terra às margens de uma rodovia na grande Florianópolis (SC). A vítima foi atingida pelos escombros enquanto trabalhava no local. O mau tempo dificultou as operações dos bombeiros, que precisaram remover árvores, troncos e pedras para acessar o corpo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!