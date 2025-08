Corpos de trabalhadores são encontrados em mina de cobre no Chile após terremoto

As equipes de resgate no Chile encontraram os corpos dos trabalhadores que estavam presos na mina El Teniente após um desabamento provocado por um terremoto. O último corpo foi localizado neste domingo (3). Um tremor de magnitude 4.2 atingiu a mina a 500 metros de profundidade na quinta-feira anterior. Um trabalhador morreu no momento do acidente e outros cinco foram encontrados sem vida durante o fim de semana.



