Criança de 7 anos morre após picada de escorpião em Minas Gerais

Um menino de 7 anos chamado Arthur morreu após ser picado por um escorpião dentro do carro da família. Ele estava acompanhado da mãe no momento do incidente. O Corpo de Bombeiros informou que ele foi atendido na UPA de Mariana e transferido de helicóptero para a capital mineira em estado grave, mas não sobreviveu. Arthur era membro da equipe Sub-7 da Academia de Futebol do Atlético Mineiro.



