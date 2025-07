Criança perde controle da bicicleta e cai sobre telhado de casa em Apucarana (PR)

Uma criança de 11 anos perdeu o controle da bicicleta e caiu sobre o telhado de uma casa em Apucarana, Paraná. As imagens mostram a criança em alta velocidade batendo contra um muro antes de parar no telhado que está no mesmo nível da rua. Amigos e familiares prestaram ajuda ao menino, que foi levado para o hospital e liberado com ferimentos leves.



