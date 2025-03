Criminosos enganam porteiros e invadem prédios em São Paulo

Criminosos têm usado várias táticas para invadir prédios em São Paulo. O porteiro de um condomínio de luxo filmou o momento em que um jovem fingiu ser parente de um morador para acessar o prédio no Jardins, na zona oeste da cidade. Embora demonstrasse nervosismo ao responder às perguntas do porteiro, ele conseguiu entrar, arrombou a porta de um apartamento e levou dinheiro e joias. A polícia alerta que menores de idade estão sendo recrutados para esses golpes, e que a ausência de sistemas de reconhecimento facial ou biometria aumenta a vulnerabilidade dos condomínios. Especialistas recomendam procedimentos rígidos de segurança na portaria para evitar tais invasões.



