Criminosos rendem motorista de aplicativo e roubam casa em São Paulo

Em São Paulo, cinco homens renderam um motorista de aplicativo, fizeram ele retornar para casa, onde roubaram eletrodomésticos. Entre os criminosos, Carlos Eduardo de Oliveira já cumpriu 10 anos por latrocínio e saiu da prisão há dois meses. As câmeras registraram o grupo transferindo objetos entre veículos, com um dos suspeitos usando fronha nas mãos para não deixar impressões digitais. Em seguida, os criminosos invadiram a casa de um casal mexicano na zona sul de São Paulo . Na fuga, levaram diversos itens valiosos. A polícia localizou Carlos Eduardo através do sinal de um celular roubado; buscas pelos outros suspeitos continuam.



