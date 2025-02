Desabamento de ponte em construção na Coreia do Sul deixa quatro mortos

Quatro operários morreram e seis ficaram feridos durante o desabamento de uma ponte em construção na Coreia do Sul. O acidente ocorreu no canteiro de obras ao lado da rodovia. Especialistas indicam que a movimentação irregular das vigas de sustentação pode ter causado o colapso. Imagens do acidente foram divulgadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!