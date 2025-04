Desafios para acordar cedo podem estar ligados a fatores genéticos e hábitos de sono

A dificuldade para acordar cedo pode ser explicada por fatores que vão além da preguiça. Especialistas falam sobre a inércia do sono e outros fatores como a qualidade do sono e problemas psicológicos que contribuem para essa situação. Para alguns, se ajustar aos seus próprios ritmos naturais é uma solução prática.



