Desaparecimento misterioso de dois homens intriga Baldim, Minas Gerais

Na zona rural de Baldim (MG), a polícia investiga o sumiço de Cândido Martins e Edmar Azevedo. Os amigos e vizinhos desapareceram há quase 10 dias. Na propriedade, foram achados indícios de violência, incluindo marcas de sangue e cápsulas de bala. O carro de Cândido estava com o vidro quebrado e documentos de Edmar deixados no local. A família suspeita de possíveis conflitos relacionados a negócios, como a venda ilegal de terras e a negociação de um caminhão não finalizada. Eles temem que esses conflitos possam estar ligados ao sumiço dos dois amigos.



