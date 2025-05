Descubra como viviam os moradores da vila submersa pelo Lago Paranoá, em Brasília (DF)

O Lago Paranoá, em Brasília (DF), é um dos principais espaços de esporte e lazer da capital. Com a quarta maior frota náutica do Brasil, também é referência na formação de atletas. Apesar de hoje abrigar mais de 55 mil embarcações, o lago é artificial, tendo sido criado para levar umidade ao Cerrado. O que muitos não sabem é que, onde atualmente há apenas água, antes existia uma cidade: a Vila Amaury. Com a ajuda da inteligência artificial, é possível revisitar esse passado e entender como era a vida nessa comunidade. Confira!



