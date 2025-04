Deslizamento de terra deixa dois mortos no Peru

Duas pessoas morreram em um deslizamento de terra no Peru. O incidente ocorreu quando uma lagoa glacial transbordou no alto de uma montanha, arrastando terra, pedras e lama. Centenas de moradores da área do vale foram surpreendidos. As autoridades locais apontam que existem pelo menos 160 lagoas com potencial de colapso na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!