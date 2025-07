Despedida de Preta Gil será na sexta (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O filho de Preta Gil, Francisco Gil, compartilhou fotos ao lado da mãe e relatou sua despedida durante o tratamento dela nos Estados Unidos. O velório ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25), um desejo de Preta. A cerimônia será aberta ao público das 9h às 13h para celebrar a vida e o legado artístico dela, conforme informou o pai, Gilberto Gil. Francisco homenageou a força da mãe diante do câncer e divulgou a última foto juntos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!