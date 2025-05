Diagnóstico da filha do cantor Leandro alerta sobre importância da vacinação contra coqueluche

A dermatologista Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, foi diagnosticada com coqueluche, uma doença respiratória contagiosa que teve um aumento expressivo no Brasil desde o ano passado. Ela contraiu a doença poucos dias após o nascimento de sua filha Isabela e desabafou sobre sua preocupação, já que a coqueluche é perigosa para bebês. "Foi desesperador", declarou Leandra. A transmissão ocorre em ambientes fechados e em dias frios. A vacina, que tomara durante a gravidez, protegeu a recém-nascida. Em 2022, foram registrados 7.440 casos confirmados no país, com 27 mortes, a maioria em bebês. A vacina contra a coqueluche é oferecida pelo SUS para crianças, gestantes, e profissionais de saúde.



