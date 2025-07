Diogo Jota, craque da seleção portuguesa, morre em acidente de trânsito

O jogador Diogo Jota, astro do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu em um acidente de trânsito na região de Zambora, Espanha, na madrugada desta quinta-feira (3). A morte foi confirmada pela seleção portuguesa nas redes sociais. O carro em que Diogo estava saiu da estrada e pegou fogo após aparentemente ter um pneu estourado. Ele e seu irmão não sobreviveram aos ferimentos. Diogo Jota, de 28 anos, havia recentemente conquistado a Premier League pelo Liverpool e a Liga das Nações pela seleção portuguesa, estando no auge de sua carreira. O atacante também tinha se casado no mês passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!