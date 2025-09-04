DJ Gloria conquista pistas de dança na Suécia aos 81 anos

Madelein Mansson, conhecida artisticamente como DJ Gloria, é uma senhora sueca de 81 anos que tem se destacado nas pistas de dança mais animadas de Estocolmo. Com um repertório repleto de sucessos musicais voltados para o público acima dos 50 anos, seus shows têm atraído multidões e os ingressos esgotam rapidamente.

Gloria iniciou sua carreira musical após os 60 anos como forma de superar a perda do marido. Desde então, ela se reinventou e transformou suas apresentações em verdadeiras celebrações da vida. Entre luzes vibrantes e lantejoulas brilhantes, DJ Gloria demonstra que a idade não impede ninguém de festejar ou seguir novas paixões.



