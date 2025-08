Do amor ao ódio: internautas quebram o dente ao comer o famoso doce de morango

O "morango do amor" ganhou popularidade nas redes sociais com receitas e até memes. Agora, o preço varia de R$ 15 a R $30 por unidade. Algumas pessoas e internautas quebraram o dente ao comer o doce devido à calda vermelha dura. Dentistas recomendam ter cautela ao consumir o produto para evitar danos aos dentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!