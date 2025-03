Dois criminosos envolvidos em assalto que terminou com vice-cônsul da Colômbia baleada são presos

A vice-cônsul da Colômbia foi baleada em uma tentativa de assalto na avenida 9 de Julho, em São Paulo. Um policial de folga presenciou a ação e reagiu. A vice-cônsul foi atingida no quadril e passou por cirurgia; ela segue internada e está em estado estável. Segundo o consulado, a perícia vai determinar a origem do disparo que a atingiu. Imagens mostram três criminosos fugindo; dois foram presos e um segue foragido.



