Dona de creche que esqueceu menino dentro de carro continua presa em GO

O delegado responsável pela investigação do caso da criança que morreu após ser deixada dentro de um carro por horas informou que necessita de mais 10 dias para finalizar o inquérito. A proprietária da creche não pagou a fiança de R$ 7 mil e continua detida, após ser autuada por homicídio culposo. O corpo do menino Salomão Rodrigues foi enterrado no cemitério municipal de Nerópolis, em Goiás.



