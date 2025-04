Duas jovens morrem atropeladas na faixa de pedestre em São Caetano do Sul, ABC paulista

Duas jovens, Isabela e Isabelle, ambas de 18 anos, foram atropeladas em São Caetano do Sul, ABC paulista, enquanto atravessavam na faixa de pedestres. O motorista, que voltava da faculdade, afirmou ter se distraído ao olhar o semáforo. Ele prestou socorro no local e foi levado para a delegacia. As famílias das vítimas estão no Instituto Médico Legal aguardando a liberação dos corpos das jovens. Isabela cursava técnico de enfermagem, enquanto Isabelle se preparava para iniciar um novo emprego.



