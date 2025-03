Ecovias interdita pista sul da via Anchieta para remover escombros de queda de passarela

Funcionários da Ecovias interditaram a pista sul da via Anchieta para remover parte dos escombros da queda de uma passarela. Uma carreta derrubou a estrutura, causando um grande congestionamento. O veículo, que carregava 25 toneladas de polímero, permanece no local. As causas do acidente são investigadas pela polícia de Cubatão (SP).



