Elevador despenca em hospital no Pará e profissionais de saúde ficam presos

Profissionais de saúde ficaram presos em um elevador que despencou no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo em Belém, no Pará. O elevador subiu até o último andar e desceu rapidamente antes de travar. 11 pessoas estavam dentro do equipamento. Colegas ajudaram no resgate e não houve ferimentos graves. A Secretaria de Estado de Saúde Pública informou que o travamento foi causado por sobrepeso detectado pelo sistema de segurança e destacou a manutenção regular dos elevadores.



