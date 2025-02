A empresa de mídia ligada a Donald Trump está processando o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação alega censura a vozes de direita nas redes sociais, o que violaria a liberdade de expressão. Até o momento, não houve resposta do ministro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!