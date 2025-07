Enchente mata pelo menos 24 pessoas e deixa mais de 20 crianças desaparecidas nos Estados Unidos

Pelo menos 24 pessoas morreram e 23 crianças estão desaparecidas depois de uma enchente atingir o Texas, nos Estados Unidos. A inundação atingiu um acampamento de férias com cerca de 750 pessoas, que estavam acampadas para aproveitar o feriado prolongado no país. Não havia eletricidade, água ou conexão por Wi-Fi devido às chuvas. O presidente Donald Trump informou que o governo federal vai prestar todo o apoio ao estado.



