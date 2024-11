Entenda por que nem sempre quem tem mais votos é eleito presidente dos EUA

Nos Estados Unidos, a eleição é realizada por meio de delegados. O voto não é obrigatório e, em alguns estados, ocorre em papel. No estado da Califórnia há 54 delegados; no Texas são 40; na Carolina do Norte são 19. A contagem dos votos segue um sistema diferente: cada estado tem um número proporcional de delegados baseado na quantidade de eleitores registrados. Ao final da votação em cada estado, o candidato que obtiver mais votos leva todos os votos daquele estado para o colégio eleitoral. As únicas exceções são Maine e Nebraska, que distribuem os delegados proporcionalmente à votação. Os Estados Unidos têm 538 delegados; para ser eleito presidente é necessário obter ao menos 270 deles. Esse sistema permite que candidatos percam as eleições mesmo recebendo a maioria dos votos nacionais, como ocorreu com Al Gore em 2000 e Hillary Clinton em 2016.