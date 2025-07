Enterro dos jogadores Diogo Jota e André Silva acontece neste sábado (5) em Portugal

Os corpos dos irmãos Diogo Jota e André Silva serão enterrados neste sábado (5), em Portugal. Os jogadores morreram em um grave acidente de carro, na Espanha. A cerimônia será privada a familiares e amigos mais próximos e acontece na cidade de Gondomar, no distrito do Porto, onde o craque nasceu. O carro em que Diogo estava saiu da estrada e pegou fogo. A polícia diz que aparentemente o pneu estourou. Diogo Jota, de 28 anos, havia acabado de conquistar a Premier League pelo Liverpool e a Liga das Nações pela seleção portuguesa.



