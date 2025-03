Enzo Rabelo, Arlindinho: Veja famosos que seguem a carreira dos pais

Lion Zanetti, filho do medalhista olímpico Arthur Zanetti, já mostra habilidade na ginástica aos quatro anos. Ciro, filho de Lionel Messi, destaca-se no futebol, enquanto Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, segue uma carreira de sucesso na música. Enzo Rabelo, filho do cantor sertanejo Bruno, soma milhões de seguidores nas redes sociais aos 16 anos. Esses jovens talentosos enfrentam a expectativa de seguir os passos de seus pais famosos, demonstrando que ser "filho de peixe" pode significar tanto um privilégio quanto uma pressão.



