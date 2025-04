Equipe da RECORD flagra roubo de celular no trânsito de São Paulo

Uma motorista foi assaltada enquanto estava parada no congestionamento da Marginal Tietê, em São Paulo . O criminoso quebrou o vidro do carro e levou seu celular. Essa cena foi registrada pela equipe da RECORD , presente no local.



Após o incidente, um transeunte ajudou a recuperar o aparelho. A motorista sofreu ferimentos leves por estilhaços de vidro. A segurança foi intensificada na área após o ocorrido.



