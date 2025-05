Equipes de transplantes cruzam o Pará para buscar órgãos de doadores

No Pará, mais de 600 transplantes de órgãos são realizados anualmente, graças a operações rápidas e eficientes. Recentemente, profissionais tiveram que cruzar o Estado para captar fígado e rins, enfrentando um desafio geográfico único no Brasil. O Pará é o único estado que dispõe de transporte aéreo dedicado 24 horas para transplantes, essencial para seu vasto território.





