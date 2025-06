Equipes suspendem busca por brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

A operação de resgate de Juliana Marins, brasileira de 26 anos, foi interrompida por condições climáticas adversas no vulcão Rinjani, na Indonésia. Juliana, que viajava pela Ásia desde fevereiro, caiu no vulcão e está há três dias sem água e comida. As equipes de resgate avançaram 250 metros, restando 350 metros para alcançá-la, antes de interromper a operação. Dois guias experientes estão a caminho para ajudar no resgate, alimentando a esperança da família de Juliana de encontrá-la.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!