Especialistas explicam como fica a saúde mental de sobreviventes de acidentes aéreos

Ramesh, cidadão britânico de origem indiana, foi o único sobrevivente de um recente acidente aéreo na Índia, quando o avião em que estava atingiu uma área residencial durante voo para Londres. Ramesh escapou com poucos ferimentos. Wagner sobreviveu a um acidente no Peru, enfrentando queimaduras severas e necessitando de cirurgia e acompanhamento psicológico devido a pesadelos frequentes. Especialistas destacam que tais tragédias podem levar a um estresse intenso, mudando o comportamento e estilo de vida dos sobreviventes, que frequentemente buscam tratamento para superar o impacto emocional.



