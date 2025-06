Estados Unidos aprovam vacina semestral para prevenir HIV

Uma nova vacina que protege contra o HIV foi aprovada nos Estados Unidos, oferecendo proteção por seis meses com apenas uma dose. Este é o primeiro imunizante mundial dessa natureza, com eficácia de até 96% em testes clínicos. Originalmente usada no tratamento de infecções por HIV, a vacina agora pode ser aplicada preventivamente, substituindo métodos que exigem aplicações bimestrais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!